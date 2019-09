Opern-Intendant Pereira über seine Pläne für Florenz

Nachdem er sich mit der Scala auf eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags am 15. Dezember geeinigt hat, bereitet Intendant Alexander Pereira den Umzug nach Florenz vor. In den nächsten Jahren will er das Opernhaus "Maggio Musicale Fiorentino" mit "erstklassigen Produktionen" zu einem Magnet für Starkünstler machen. Über seine Zukunftspläne spricht der Österreicher im Interview mit der APA.