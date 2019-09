"Joker" gewann Goldenen Löwen bei 76. Filmfest in Venedig

US-Regisseur Todd Phillips hat mit seinem Psychothriller "Joker" den Goldenen Löwen bei den 76. Filmfestspielen in Venedig gewonnen. Dies gab die Jury am Samstagabend zum Abschluss des Festivals bekannt. Der Film hatte bei der "Mostra" bereits die größte Aufmerksamkeit von Kritikern und Publikum eingeheimst und blieb vor allem mit der überragenden Leistung von Joaquin Phoenix in Erinnerung.