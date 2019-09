Dämpfer für Deutschland in EM-Quali gegen Niederlande

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat Deutschland in der EM-Qualifikation den ersten Dämpfer zugefügt. Das Team von Joachim Löw kassierte am Freitag in Hamburg eine 2:4-Niederlage. Die erste im laufenden Bewerb war zugleich auch die erste nach zuvor 14 Quali-Siegen in Folge.