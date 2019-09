Apollo-15-Mondbrief für 11.000 Euro in Hamburg versteigert

Ein Brief, der heimlich von Astronauten der Apollo-15-Mission zum Mond und wieder zurück gebracht wurde, ist am Freitag in Hamburg versteigert worden. Für 11.000 Euro wechselte der Brief den Besitzer, wie das Auktionshaus Auction Galleries mitteilte. Der Bieter stamme aus Asien und wolle anonym bleiben, hieß es. Gestartet sei die Auktion bei 7.500 Euro.