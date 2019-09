Erneut Tränengas gegen Demonstranten in Hongkong

Die Demonstranten in Hongkong haben auch während des China-Besuchs von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Proteste fortgesetzt. Tausende demonstrierten am Freitagabend vorwiegend friedlich für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone, die Aufrufe von Regierungschefin Carrie Lam zu einem Ende der Protestbewegung wiesen sie zurück.