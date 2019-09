Steirischer Landtag beschließt Auflösung

Der steirische Landtag beschließt am Donnerstag in einer Sondersitzung am Vormittag seine vorzeitige Auflösung. Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und Grünen soll der Weg zur Neuwahl am 17. oder 24. November freigemacht werden. Am Mittwoch zeichnete sich eine Mehrheit aus SPÖ, FPÖ, KPÖ und Grünen für den Beschluss einer Wahlkampfkosten-Obergrenze von einer Million Euro ab.