Gericht verkündet Urteile in Missbrauchsserie von Lügde

Im Prozess um den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde will das Landgericht Detmold am Donnerstag die Urteile verkünden. Die Staatsanwaltschaft fordert für die beiden geständigen Angeklagten hohe Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der 56-jährige frühere Dauercamper Andreas V. soll für 14 Jahre hinter Gitter, der 34-jährige Mario S. für zwölfeinhalb Jahre.