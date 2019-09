Tödlicher Stromschlag in der Gießerei der AMAG

Ein Mitarbeiter einer Spezialfirma für Schaltanlagen ist im Bereich der Gießerei der AMAG Mittwochnachmittag durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Das teilte die AMAG in einer Presseaussendung mit. Der Unfall ereignete sich trotz im Vorfeld durchgeführter Sicherheitsschulungen bei den am Vortag begonnenen Wartungsarbeiten an einem Schmelzofen.