Trauerfeier für Ex-Sozialminister Hundstorfer begonnen

Am frühen Dienstagnachmittag hat die Trauerfeier für den vor zwei Wochen verstorbenen Ex-Sozialminister und früheren ÖGB-Präsidenten Rudolf Hundstorfer (SPÖ) begonnen. Hundstorfer wird in einem Ehrengrab der Stadt Wien am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Bereits zu Mittag versammelten sich hunderte Menschen, um Abschied zu nehmen.