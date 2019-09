US-Außenminister Pompeo zu Gesprächen in Brüssel

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Union und der NATO in Brüssel. Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit mit der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "bei einem breiten Spektrum globaler Herausforderungen", so Pompeo am Montagabend auf Twitter. Er veröffentlichte auch zwei Fotos eines gemeinsamen Abendessens mit Von der Leyen.