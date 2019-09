Georgiens Ministerpräsident Bachtadse tritt zurück

In der Südkaukasusrepublik Georgien wirft Ministerpräsident Mamuka Bachtadse nach nur einem Jahr im Amt das Handtuch. "Ich glaube, ich habe meine Mission erfüllt", sagte er am Montag in der Hauptstadt Tiflis georgischen Medien zufolge.