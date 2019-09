Feuer auf Boot vor Kalifornien: 33 Menschen vermisst

Ein vor der Küste Kaliforniens in Brand geratenes Touristenboot ist rund 20 Meter tief gesunken, während Helfer versuchten, die Flammen zu löschen. Das berichtete die Küstenwache. Fünf Insassen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handeln soll, seien gerettet worden, hieß es am Montag unter Berufung auf die Küstenwache. Die Suche nach weiteren Überlebenden wurde am Montag fortgesetzt.