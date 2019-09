ÖFB-Frauenteam zum Start der EM-Quali auf Sieg programmiert

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam startet am Dienstag (18.00 Uhr/live ORF 1) den Kampf um ein Ticket für die EM-Endrunde 2021 in England. In Maria Enzersdorf ist die Truppe von Dominik Thalhammer gegen Nordmazedonien ganz auf Sieg eingestellt.