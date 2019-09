Pensionskassen-Minus: Pilz macht die ÖVP verantwortlich

Der Spitzenkandidat von JETZT, Peter Pilz, sieht die ÖVP, aber auch FPÖ und NEOS für das Veranlagungs-Minus bei den Pensionskassen im vergangenen Jahr mitverantwortlich. Er will nicht hinnehmen, dass Anspruchsberechtigte für diese "Spekulation" in Form von Pensionskürzungen zur Kasse gebeten werden und forderte entsprechende Gesetzesänderungen im Nationalrat. Von den Kassen gab es Widerspruch.

Mehr als eine Milliarde Euro sind laut Pilz im vergangenen Jahr von den fünf privaten Kassen "am Aktienmarkt verspekuliert worden". Dafür eigens angehäufte Schwankungsrückstellungen seien "fast komplett aufgelöst", wodurch der JETZT-Gründer für das kommende Jahr weitere, drastischere Kürzungen für die Pensionisten befürchtet. Pilz sieht sogar die gesamte "zweite Säule" des Pensionssystems wanken, wie er sagte.

Die politische Verantwortung sieht Pilz aufgrund mehrerer Gesetzesänderungen in der Vergangenheit. 2003 sei unter der damals schwarz-blauen Regierung die Mindestertragsgarantie gestrichen worden, welches die Unternehmen zumindest einen Teil des Risikos tragen ließ. Dies will Pilz in der letzten Sitzung des Nationalrats vor der Wahl nun wieder ändern und ruft konkret die "Wirtschaftsparteien" ÖVP, FPÖ und NEOS zur Zustimmung auf.

Einen weiteren "Sündenfall" sieht Pilz in der Änderung des Pensionskassengesetzes Ende 2018, das die Veranlagungsgrenzen für Pensionskassen aufgehoben hat. Für den JETZT-Spitzenkandidaten ist das ein Freibrief zur grenzenlosen "Spekulation" mit den Pensionen. Er ortet gar "politische Korruption" und sieht insbesondere den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) persönlich involviert - Details zu seinem Verdacht wollte Pilz noch nicht nennen.

Schützenhilfe erhielt Pilz durch den bei der Nationalbank im Bereich der Bankenaufsicht tätigen Bernd Nussbaumer, der ebenfalls für JETZT an prominenter Stelle kandidiert. Auch er kritisierte die neuen Veranlagungsmöglichkeiten für die Unternehmen. Ohne Vorgaben könnten die Kassen etwa in Fremdwährung oder Aktien "spekulieren".

Die Pensionskassen wehren sich gegen Vorwürfe, man habe Geld "verspekuliert". "Nur weil man die Grundprinzipien von kapitalgedeckter Altersvorsorge - wie sie auf der ganzen Welt betrieben wird - nicht versteht, muss man sie nicht schlecht machen", konterte Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes, am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

"Die österreichischen Pensionskassen weisen die versuchte Skandalisierung von Dr. Pilz in seiner heutigen Pressekonferenz aufs Schärfste zurück", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme. Die betriebliche Altersvorsorge in Österreich leiste seit Jahrzehnten für mittlerweile eine Million Österreicherinnen und Österreichern sehr gute Arbeit. Von "Abzocke" und "Verspekulieren", wie es Pilz in seiner "Milieusprache im Rundumschlag blumig formuliert" habe, könne keine Rede sein.

Zu den von Pilz genannten Kürzungen brachte der Fachverband ins Rennen, dass die Pensionskassen langfristig veranlagten. Daher sei für die Höhe der Pension auch nur der langfristige Erfolg entscheidend. Das kurzfristige Jahres-Ergebnis 2018 sei aufgrund der schlechten Situation auf den Kapitalmärkten negativ gewesen und habe daher teilweise zu Kürzungen geführt. In guten Jahren komme es hingegen zu Erhöhungen.

Auch dass Schwankungsrückstellungen teilweise "aufgebraucht" seien, wie Pilz es formulierte, ist für den Fachverband nichts Ungewöhnliches. Aufgrund der guten Veranlagungsergebnisse der Vorjahre hätten die Pensionskassen Reserven gebildet. Dies sei mit dem Reservekanister eines Autos vergleichbar. 2018 sei dieser teilweise eingesetzt worden und werde selbstverständlich schon dieses Jahr wieder aufgefüllt. "Ein Beweis, dass das System sehr gut funktioniert", betonte der Fachverband.

"Solche Gerüchte schaden dem sehr erfolgreichen Pensionskassensystem in Österreich und verunsichern rund eine Million Österreicherinnen und Österreicher", kritisierte Zakostelsky die Aussagen von Pilz, der auch den Dialog mit dem Fachverband der Pensionskassen hätte suchen können, "statt Skandalisierungen in die Öffentlichkeit zu tragen". Betriebliche Altersvorsorge sei "zu heikel für billige Wahlkampf-Polemik", so der Vorsitzende.