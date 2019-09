Hubschrauber-Absturz in Norwegen - Alle sechs Insassen tot

Fünf Passagiere und der Pilot sind beim Absturz eines Hubschraubers Samstagnachmittag in Norwegen ums Leben gekommen. Am Sonntag begannen die staatliche Unfalluntersuchungsstelle für zivile Luftfahrt und polizeiliche Ermittler mit Untersuchungen am Unfallort südwestlich der nordnorwegischen Stadt Alta, um die Ursache herauszufinden.