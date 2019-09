28 Verletzte bei Open-Air in Essen - LED-Wand stürzte um

Bei einem großen Open-Air-Konzert in Essen in Deutschland sind während eines heftigen Gewitters 28 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Durch den starken Wind sei am Samstagabend gegen 21.00 Uhr eine LED-Wand im Bereich der Bühne umgestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher.