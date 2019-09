Tödlicher Verkehrsunfall mit Leicht-KFZ in Vorarlberg

Ein 85-jähriger Fahrzeuglenker ist am Samstag in Vorarlberg tödlich verunglückt. Der Mann fuhr laut Polizei mit seinem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug gegen 18:40 Uhr auf der Gemeindestraße Zwischenbäch in Bürserberg bergwärts. In einer Rechtskurve geriet der Lenker mit seinem Fahrzeug über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund hundert Meter über die steil abfallende Böschung ab.