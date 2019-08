Juventus gewann dramatische Partie gegen Napoli 4:3

Durch ein Eigentor von Napolis Kalidou Koulibaly in der 92. Minute hat Juventus Turin das Spitzenspiel in der italienischen Fußball-Liga mit 4:3 gewonnen. Der Rekordmeister und Titelverteidiger hatte zuvor in der intensiven Begegnung gegen Salzburgs Champions-League-Gegner am Samstag eine 3:0-Führung verspielt. Juventus führt die Serie A nach zwei Runden mit sechs Punkten an.