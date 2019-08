Palästinenser bei Konfrontationen an Gaza-Grenze getötet

Bei erneuten Konfrontationen an Israels Grenze zum Gazastreifen ist ein 25-jähriger Palästinenser getötet worden. Der junge Mann sei am Samstag im Krankenhaus an Verletzungen gestorben, die er am Vortag östlich von Khan Yunis erlitten habe, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.