NGO-Schiff "Mare Jonio" fordert Zuweisung eines Hafens

Das italienische Rettungsschiff "Mare Jonio" mit 34 Asylsuchenden an Bord wartet weiterhin vor der Insel Lampedusa auf die Zuweisung eines Hafens. Die Hilfsorganisation "Mediterranea Saving Humans", Betreiberin des Schiffes, richtete am Samstag erneut einen neuen Appell an die Regierung, die Migranten von Bord gehen zu lassen.