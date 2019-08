Proteste gegen Zwangspause im britischen Parlament

Facebook

Premierminister Boris Johnson hatte am Mittwoch bei Queen Elizabeth II. erfolgreich beantragt, das Parlament in London von Mitte September bis Mitte Oktober zu suspendieren, um dann in einer neuen Sitzungsphase sein Regierungsprogramm vorzulegen. Die sogenannte Prorogation ist eigentlich Routine. Doch der Schritt ist kurz vor dem EU-Austrittsdatum 31. Oktober höchst umstritten. Die Zeit, in der die Abgeordneten einen ungeregelten Brexit per Gesetzgebungsverfahren noch verhindern könnten, ist dadurch stark verkürzt.

Johnson schein indes schon im Wahlkampfmodus zu sein. Er hat am Freitag angekündigt, er wolle die Finanzierung der Schulen über die kommenden drei Jahre um gut 14 Mrd. Pfund (17,2 Mrd. Euro) erhöhen. Das hat die Spekulationen genährt, dass er rund um den Brexit am 31. Oktober Neuwahlen ausrufen will. Zugleich mit der Ankündigung einer Ausweitung öffentlicher Ausgaben versprach Johnson, er werde das Budgetdefizit als Anteil am Bruttoinlandsprodukt Jahr für Jahr weiter reduzieren.