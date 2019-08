65. Eurovision Song Contest findet in Rotterdam statt

Rotterdam hat das Rennen gemacht: Die niederländische Stadt wird im kommenden Jahr Schauplatz des 65. Eurovision Song Contest (ESC) sein und hat sich damit gegen Mitbewerber Maastricht durchgesetzt, wie die European Broadcasting Union (EBU) am Freitag mitteilte. Die Semifinale werden am 12. und 14. Mai stattfinden, das große Finale steigt dann am 16. Mai. Austragungsort ist die Ahoy Arena.