Gefangenenaustausch zwischen Ukraine und Russland im Gange?

Ein Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine ist offenbar im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Zunächst hatten am Freitag russische Medien und der ukrainische Generalstaatsanwalt mitgeteilt, mehrere bisher in Russland inhaftierte Ukrainer seien bereits auf dem Rückweg in ihr Heimatland. Dies wurde jedoch aus dem Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dementiert.