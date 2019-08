Facebook

© APA (AFP)

Trump erklärte Donnerstag, dass er mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda telefoniert habe. Er hätte ursprünglich am Sonntag nach Warschau kommen sollen, um an den Gedenkveranstaltungen zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Polen teilzunehmen.

Der Hurrikan "Dorian" sammelt derzeit über dem westlichen Atlantik Kraft und soll vermutlich am Sonntag oder Montag auf die Südostküste der USA treffen. Meteorologen gehen davon aus, dass "Dorian" als sehr kraftvoller Hurrikan auf Land treffen wird.