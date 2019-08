Kvitova bereits in zweiter US-Open-Runde gegen Petkovic out

Die Deutsche Andrea Petkovic hat am Donnerstag in der zweiten Runde der US Tennis-Open in New York überraschend die Tschechin Petra Kvitova ausgeschaltet. Die Nummer sechs des Turniers unterlag der 31-Jährigen nach 1:35 Stunden 4:6,4:6. "Das fühlt sich richtig gut an", sagte die Weltranglisten-88. Petkovic nach ihrer starken Vorstellung im Louis Armstrong Stadium.