Lotto-Vierfachjackpot mit 4,8 Millionen Euro

Die Jackpot-Serie bei Lotto "6 aus 45" hält an, auch bei der Mittwochsziehung hatte kein Spieler die "sechs Richtigen". Damit geht es am Sonntag zum zweiten Mal in diesem Jahr um einen Vierfachjackpot. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 5,5 Millionen Tipps, damit wird die Sechser-Gewinnsumme auf etwa 4,8 Millionen Euro ansteigen.