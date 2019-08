WM-Semifinale Lobnigs bisher wichtigstes Saisonrennen

14 Ruder-Medaillensätze werden in knapp einem Jahr bei Olympia in Tokio vergeben, in sechs davon treten aktuell österreichische Athleten bei den Weltmeisterschaften in Ottensheim an. Die Quotenplatz-Chance über die Heim-Titelkämpfe gibt es aber nur noch für Magdalena Lobnig. Am Freitag im Semifinale (12.35 Uhr, live ORF Sport +) startet sie ihren ersten Anlauf auf das Fixticket für die Spiele.