Zwei Messerstechereien in Wien mit Verletzten

Am Mittwochnachmittag ist es in Wien zu zwei Messerstechereien gekommen. In Wien-Döbling wurde ein 13-jähriger Bursche durch den Messerstich eines 14-Jährigen in den Bauch schwer verletzt. Am selben Nachmittag wurde ein 17-Jähriger in einer Straßenbahn in Wien-Margareten ebenfalls durch einen Messerstich in den Bauch erheblich verletzt. Hier befindet sich der Täter noch auf der Flucht.