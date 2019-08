Wien lädt wieder zur Konzert-Wandernacht "Gürtel-Nightwalk"

Am Samstag ist in Wien wieder kollektives Nachtwandern angesagt: Zum bereits 22. Mal wird der Gürtel-Nightwalk ausgerichtet. Zahlreiche Lokale entlang der Ausgehmeile laden auch dieses Jahr zu kostenlosen Konzerten. Sie finden sowohl in den Bars und Clubs selbst als auch auf vier Open-Air-Bühnen statt. Rund 60 Acts von Rock über Singer-Songwriter bis zu Kabarett sind angekündigt.