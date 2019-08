Acht Tote bei Explosion in einem Wohnhaus in der Westukraine

Bei einer schweren Explosion in einem vierstöckigen Haus in der Westukraine sind am Mittwoch mindestens acht Bewohner ums Leben gekommen. Sieben Menschen, darunter fünf Kinder, seien aus den Trümmern gerettet worden, teilte der Zivilschutz am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte vermuteten zunächst keine weiteren Opfer unter den eingestürzten Resten des Hauseingangs in der Kleinstadt Drohobytsch.