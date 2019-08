Elf Tote bei Angriff von mutmaßlichem IS-Ableger in Nigeria

In Nigeria haben mutmaßliche Kämpfer einer Terrorgruppe elf Menschen getötet. Bei den Opfern handle es sich um Bauarbeiter, die am Dienstag in dem Ort Wajirko im nordöstlichen Bundesstaat Borno Leitungen verlegt hätten, sagte am Mittwoch Ishaku Usman, ein Mitglied einer örtlichen zivilen Miliz, die das Militär im Kampf gegen Terrorgruppen unterstützt.