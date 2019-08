Polizisten bei Selbstmordanschlägen im Gazastreifen getötet

Bei Selbstmordanschlägen im Gazastreifen sind in der Nacht auf Mittwoch drei Polizisten getötet worden. Wie das Innenministerium des Palästinensergebiets mitteilte, wurden zwei Kontrollposten der Polizei in Gaza von Explosionen erschüttert. Die radikalislamische Hamas, die in der Enklave an der Macht ist, sprach am Mittwoch von Selbstmordanschlägen.