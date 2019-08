Tropensturm "Dorian" in der Karibik zu Hurrikan hochgestuft

Der Tropensturm "Dorian" in der Karibik ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Der Wirbelsturm befand sich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in der Nähe der Jungferninseln und sollte von dort weiter über den Atlantik in Richtung der Bahamas ziehen, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum erklärte.