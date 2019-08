Toter Fernfahrer in Tirol: Weißrusse festgenommen

Im Fall eines im Juni auf einem Parkplatz bei Kufstein in Tirol leblos in der Fahrerkabine aufgefundenen Lkw-Lenkers haben nun die Handschellen für einen 30-jährigen Weißrussen geklickt. Der Mann war bereits vergangene Woche in Lettland festgenommen worden, bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr der APA am Mittwoch einen Bericht der Online- Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung".