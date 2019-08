Bundesrichter stoppt strenges Abtreibungsgesetz in Missouri

Ein US-Bundesrichter hat eine Verschärfung des Abtreibungsrechts im US-Bundesstaat Missouri vorerst gestoppt. Der Richter Howard Sachs aus Kansas City setzte das Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche ab der achten Woche verbieten und am Mittwoch in Kraft treten sollte, am Dienstag aus.