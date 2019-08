Auf Salzburg warten bei CL-Auslosung absolute Top-Gegner

Fußball-Serienmeister Salzburg - und vielleicht auch der LASK, dessen Schicksal sich am (heutigen) Mittwochabend entscheidet - blickt am Donnerstag (18.00 Uhr/live Sky Sport News HD) gespannt nach Monaco. Erstmals werden die "Bullen" in die Gruppenphase der Champions League gelost und dürfen auf Gegner wie FC Barcelona, Liverpool, Chelsea, Juventus Turin oder Real Madrid hoffen.