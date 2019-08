Gaza nach Tod von zwei Polizisten in Alarmbereitschaft

Nach dem Tod von zwei palästinensischen Polizisten bei Explosionen im Gazastreifen herrscht in der Enklave erhöhte Alarmbereitschaft. Das Innenministerium des Palästinensergebiets erklärte am Dienstagabend, bei zwei Detonationen an Kontrollpunkten seien zwei Polizisten getötet worden. Im Gazastreifen sei deswegen "Alarmbereitschaft" ausgerufen worden.