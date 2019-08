Frau starb bei Abstieg von Großem Widderstein

Tödlicher Alpinunfall in Vorarlberg: Eine 44-jährige Einheimische, die mit ihrem Ehemann eine Bergtour in Mittelberg auf den Großen Widderstein unternommen hat, ist am Dienstag beim Abstieg vom 2.533 Meter hohen Gipfel abgestürzt. Obwohl sie einen Helm trug, erlitt die Verunglückte tödliche Kopfverletzung. Das berichtete die Polizei.