Zwei Tote nach Pkw-Kollision im Bezirk Baden

In Möllersdorf in der Gemeinde Traiskirchen (Bezirk Baden) sind am Montagabend zwei Pkw frontal kollidiert. Bei dem Zusammenstoß kamen beide Lenker - ein Mann und eine Frau - ums Leben, bestätigte Sonja Kellner vom Roten Kreuz entsprechende Medienberichte. Ein Jugendlicher, der mit der Frau unterwegs gewesen war, wurde mit schweren Blessuren per Notarzthubschrauber abtransportiert.