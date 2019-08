Unfall mit mutmaßlichem Schleuser-Auto in Griechenland

Bei einem Unfall in Nordgriechenland, an dem das Auto eines mutmaßlichen Schleusers beteiligt war, sind ersten Polizeiangaben zufolge mehrere Flüchtlinge ums Leben gekommen. Insgesamt sechs Menschen seien am Unfallort nahe der Hafenstadt Alexandroupolis gestorben.