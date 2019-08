Kinder der Schwester missbraucht - Sechs Jahre Haft

Weil er in den Jahren 2002 und 2003 mehrfach die zwei Kinder einer seiner beiden Schwestern schwer sexuell missbraucht haben soll, ist ein 58-Jähriger am Montag in Eisenstadt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Aufgrund der Gefährlichkeitsprognose verfügte das Gericht erneut die - bereits wegen eines anderen Delikts ausgesprochene - Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.