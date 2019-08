Thiem vor US Open weiter Vierter in Tennis-Weltrangliste

Keine Veränderungen in den Top Ten der Tennis-Weltrangliste der Herren hat die Woche vor den US Open gebracht. Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem liegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking der Herren hinter Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer unverändert auf Rang vier.