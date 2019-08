UNO: Athen muss minderjährige Flüchtlinge besser schützen

Nach einem tödlichen Zwischenfall in einem Flüchtlingslager auf Lesbos haben die Vereinten Nationen von der griechischen Regierung einen besseren Schutz von Minderjährigen in den Lagern gefordert. Athen müsse "dringende Maßnahmen ergreifen und die Kinder an sichere Orte bringen", forderte am Sonntag das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR).