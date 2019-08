Heimsiege von Salzburg und Sturm - Austria 2:2 in Hartberg

Serienmeister Red Bull Salzburg hält auch nach der fünften Runde der Fußball-Bundesliga beim Punktemaximum. Der Champions-League-Teilnehmer feierte am Sonntag einen souveränen 5:0-Heimsieg über Schlusslicht Admira. Auch Sturm Graz holte mit dem 2:0 gegen Aufsteiger WSG Tirol die angepeilten drei Zähler vor eigenem Publikum, während die Austria in Hartberg ein 2:2 erreichte.

Bereits am Samstag hatte Vizemeister LASK im Schlagerspiel bei Rapid mit einem Tor in letzter Minute einen 2:1-Sieg gefeiert. Die Oberösterreicher sind damit weiter zwei Punkte hinter Salzburg Zweiter. Tabellendritter ist der WAC nach einem 5:2-Heimsieg über Altach, Sturm hält als Vierter ebenfalls bei neun Zählern. Im dritten Samstag-Match hatte SKN St. Pölten mit einem 1:0 in Mattersburg den ersten Dreier eingefahren.

Eine klare Angelegenheit war der 5:0-Auftritt von Serienmeister Salzburg gegen die Admira. Mit dem fünften Sieg in seinen ersten fünf Ligaspielen stellte Trainer Jesse Marsch einen neuen Rekord auf. Ein Doppelpack von Hwang Hee-chan (22./Foulelfer, 24.) und der bereits siebente Saisontreffer Erling Haalands (28.) sorgten innerhalb von sieben Minuten für die Vorentscheidung, nach der Pause folgten Tore der "Joker" Patson Daka (70.) und Sekou Koita (81./Foulelfer). Die Salzburger, bei denen Innenverteidiger Maximlian Wöber sein "Bullen"-Pflichtspieldebüt gab, holten sich damit die am Samstag an den LASK verlorene Tabellenführung wieder zurück.

Sturm hat am Sonntag mit einem dominanten Heimauftritt gegen Wattens die drohende erste Saisonkrise abgewendet. Mit einem 2:0-Erfolg über den Aufsteiger betrieben die Grazer Wiedergutmachung für zuletzt zwei Niederlagen hintereinander. Stefan Hierländer (39.) und Otar Kiteishvili (58.) stellten den dritten Sieg sicher, für Wattens setzte es die zweite Niederlage.

Die Wiener Austria muss weiter auf ihren zweiten Saisonsieg warten. Die Favoritner mussten sich an der ehemaligen Wirkungsstätte ihres Trainers Christian Ilzer in Hartberg mit einem 2:2 begnügen. Mit nur fünf Punkten ist die Ilzer-Truppe weiter weit hinter den Erwartungen zurück. Hartberg ist mit acht Zählern Fünfter.

Rajko Rep (45.) sorgte mit einem Weitschuss entgegen des Spielverlaufs für die Hartberger Führung. Ein Eigentor von Christian Klem (52.) und ein Treffer von Christoph Monschein (67.) brachten die vermeintliche Wende. Die Austria ließ sich die Butter aber noch vom Brot nehmen, das wohl auch da Erik Palmer-Brown (75.) bei seinem Pflichtspiel-Debüt die Rote Karte sah. Hartbergs Dario Tadic vergab zwar den verhängten Foul-Elfmeter (78.), ein Eigentor von Florian Klein (81.) verhinderte aber in der Folge den Gäste-Sieg.