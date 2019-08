2:1-Heimsieg von RB Leipzig gegen Frankfurt

RB Leipzig hat Coach Julian Nagelsmann eine gelungene Heimpremiere in der deutschen Fußball-Bundesliga beschert und mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen perfekten Saisonstart hingelegt. Die Sachsen gewannen mit den ÖFB-Legionären Marcel Sabitzer und Konrad Laimer (ab 46.) gegen Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0) und rangieren in der Tabelle punkt- und torgleich mit Freiburg auf Platz zwei.

Vor 40.108 Zuschauern in der Red Bull Arena hatte am Sonntag Nationalstürmer Timo Werner kurz nach seiner zuvor verkündeten Vertragsverlängerung bis 2023 in der zehnten Minute die RB-Führung erzielt, ehe Yussuf Poulsen (80.) auf 2:0 erhöhte. Frankfurts Anschluss durch Goncalo Paciencia (89.) kam zu spät.

Eintracht-Trainer Adi Hütter warf nach der 0:1-Niederlage vom Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Europa League bei Racing Straßburg die Rotationsmaschine an und änderte seine Startelf gleich auf sechs Positionen. Auch ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger wurde mit Blick auf das wichtige Heimspiel am Donnerstag geschont.