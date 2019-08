Klagenfurt behauptete 2.-Liga-Führung mit 3:1 gegen BW Linz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Grieche Kosmas Gkezos brachte Klagenfurt in der ersten Hälfte per Kopf in Führung (30.). Nach dem Ausgleich durch Fabian Schubert (48.) sorgten Oliver Markoutz (55.) und Dario Pecirep (59.) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Beim Treffer von Markoutz war Pecirep geschickt über den Ball gestiegen. Nächsten Freitag (19.10 Uhr) gastiert der Tabellenführer in Lafnitz.