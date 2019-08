28-Jähriger durch Messerstich in Wien schwer verletzt

Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 21.30 Uhr einen 28-jährigen Mann in der Nähe eines Cafes in Wien-Hernals mit einem Messer von hinten in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt. Der Mann lief daraufhin zu einem Passanten, der die Berufsrettung verständigte, berichtete die Polizei am Sonntag.