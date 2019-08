Felsbrocken traf Pkw eines Italieners in Tirol

Ein 20 mal 20 Zentimeter großer Felsbrocken hat am Samstag in Mühlbachl in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) den Pkw eines 49-jährigen Italieners getroffen. Der Stein hatte sich kurz zuvor aus einem neben der Bundesstraße verlaufenden Hangs gelöst, berichtete die Polizei.