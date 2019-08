US-Amerikaner neuer Luftgitarren-Weltmeister

Der neue Weltmeister der Luftgitarristen kommt aus den USA: Rob "The Marquis" Messel hat den Titel am Freitagabend in der finnischen Stadt Oulu gewonnen. Der nationale US-Meister erhielt eine handgefertigte E-Gitarre als Auszeichnung. Auf Rang zwei kam in diesem Jahr der Australier Alexander "Jinja Assassin". Dritter wurde der Franzose Frederic "French Kiss".