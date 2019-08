Brasiliens Armee soll Brände im Amazonas-Gebiet bekämpfen

Facebook

Die Armee soll dem Dekret zufolge auch zur Verhinderung und Bestrafung von "Umweltdelikten" aktiviert werden. In Brasilien sorgte das Feuer in den vergangenen Tagen auch für heftige politische Kontroversen. Der rechtspopulistische Präsident hatte zuletzt nahegelegt, Umweltschützer hätten die Brände gelegt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und seine Regierung in ein schlechtes Licht zu rücken. Naturschützer gehen hingegen davon aus, dass Bauern mit den Feuern neue Weideflächen erschließen. Die Staatsanwaltschaft will nun die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen.